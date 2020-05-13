港增3宗新冠病毒確診　5歲女童發病前兩日曾往補習 (16:35)

新增確診個案詳情：

個案1049：

．66歲婦人，居於梨木樹邨第5座，無外遊紀錄

．5月8日起發燒，隨後兩日在家休息

．5月11日到伍若瑜夫人普通科門診診所求醫，其深喉唾液樣本5月12日被驗出對新冠病毒呈陽性

．平日早上會到楊屋道街市買餸，之後到兒子位於荃灣街市街10號卓明樓的寓所照顧5歲孫女，孫女已確診（個案1050）

．病人的8名家人列為密切接觸者，其中7人有病徵已送院，餘下一人（即丈夫）已入住檢疫中心

個案1050：

．5歲女童，是個案1049的孫女，居於荃灣街市街10號卓明樓，5月11日起咳嗽，無外遊紀錄

．5月2日及9日曾到荃灣「日朗坊」補習社補習，當時有一名補習老師及一名同學一同上課，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當時3人均有戴口罩，老師及同學非密切接觸者，但衛生防護中心會為兩人安排測試

．5月9日到外婆於大角嘴富榮花園8座的住所，與10多人一同吃飯，當日起在該處留宿，故外婆家各人亦列為密切接觸者要檢疫

．5月10日下午與母親到奧海城「金滿庭」用膳

個案1051：

．34歲男子，3月12日至5月8日獨自在巴基斯坦探親

．5月8日乘飛機往卡塔爾多哈，轉乘QR818航班，5月9日到港

．抵港當日在機場留深喉唾液樣本，檢測結果呈陰性，入住檢疫中心

．5月12日在檢疫中心發燒，送往伊利沙伯醫院，5月13日確診

張竹君表示，出現確診個案的梨木樹邨第5座和荃灣街市街卓明樓，分別有兩名及一名住客正接受家居檢疫，該3人均非確診個案，居住單位與確診者住所亦並非屬同一座向，故「不覺得暫時有證據說他們是（感染）源頭」，但中心會安排兩座大廈的住客接受深喉唾液測試，以尋找潛在感染源頭及了解社區情況。不過，張竹君指出，由於兩座大廈的住客非確診者的密切接觸者，故不會強制他們交回樣本作檢測。

張竹君又指出，將免費為在機場工作的人（約3萬人）提供檢測，會安排在指定地點提供每日500個檢測名額，向他們提供樣本瓶收集深喉唾液。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞則指出，公立醫院亦會擴大檢測的條件，除了有肺炎或發燒病徵，昨日開始若有流感病徵者也要檢測。

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