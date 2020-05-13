楊潤雄：分階段復課時間表「至今日為止」維持不變 (15:13)

消息稱，一名近期無外遊紀錄的66歲婦人確診感染新型冠狀病毒，令連續23日「本地零感染」斷纜，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若本港持續出現不明來源的本地個案，可能要考慮推遲復課。楊潤雄會見記者時表示，政府一直指出疫情會反覆及可能有變化，昨（12日）傳出初步確診的個案若最終確診，衛生防護中心會作追蹤源頭等調查，教育局會視乎調查結果對社會及疫情的影響是否「嚴重到足以影響復課安排」，再決定需否調整復課時間表。

楊潤雄又稱，教育局已向學校發出指引，防止新型冠狀病毒在校園擴散，指引涵蓋上學及放學的安排，包括指示課室座位要「面對背」單行排列、學校應盡量安排學生分批回校及離校、避免非必要集會等。指引並加入就復課為學生提供的情緒支援附件，以助學校協助學生處理復課後的情緒。

新冠肺炎 相關報道：

消息稱荃灣六旬婦確診 袁國勇：社區有隱性傳播鏈 何栢良倡為同幢居民檢測

婦疑中招 23日「零紀錄」恐斷纜 無外遊未知源頭 許樹昌：病毒量高有傳染風險

【疫境時刻】病房「姐姐」不做逃兵：位卑未敢忘憂國