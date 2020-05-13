聽障生涉搶警胡椒噴霧被控襲警　控方申警匿名下月中裁決 (15:40)

控方表示，因受傷警員作供後，擔心自己及家人資料被起底而提出申請，又強調控方會向辯方披露警員個人資料如姓名和警員編號，今次申請只限制傳媒報道警員的姓名及個人資料，並在裁判官提問下，承認自高等法院頒下對警員及家屬禁制令後，暫未有警員因審訊而被起底個案。辯方反對申請，強調既然案件受社會高度關注，更應該公開資料，不應限制傳媒報道。

另外，辯方庭上透露，根據網上片段，當日被告被一批防暴警包圍着，其間警員上下揮動警棍，曾去信警方要求披露該批警員身分及記事冊，但反被要求解釋原因。控方回應，當日銅鑼灣區涉及150名警員，只知受襲警員隸屬秀茂坪警區重案組，強調警方會盡量尋找，但無法保證一定找到，裁判官下令，在盡警方所能下，控方需於4周內交出有關資料予辯方。

控罪指出，被告羅鎮傑（20歲）於去年9月15日在銅鑼灣港鐵站軒尼詩道C出口外襲擊執行職務的警員X。

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