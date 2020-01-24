報稱警署內遭輪姦成孕被指作假口供事主：鄧炳強言論有意貶損　警無公正調查 (14:57)

18歲女子X早前報案，指控遭荃灣警署4名警員輪姦成孕，其後到醫院做終止懷孕手術。警務處長鄧炳強昨（12日）表示，律政司已指示警方以涉嫌給予假口供拘捕該女子，但她已潛逃，正被警方通緝。X今（13日）透過律師行發表聲明，批評鄧炳強的言論有意貶損她，又指出她報案後期望警方公正調查，「然而，這沒有發生」。本報正向警方查詢。
代表女子X的韋智達律師行今午在facebook發表聲明。X在聲明指出，她去年10月就被警員強姦及性侵犯一事作刑事投訴，「我從未想將此投訴公諸於世，我亦未有將這投訴政治化」。
X表示，她不斷透過律師要求警方提供調查的進展和細節，「這是我在《罪行受害者約章》下受保障的權利」，然而警方從未告知調查細節。直至今年4月6日，律政司通知其代表律師，稱警方不會繼續調查，並稱投訴內容與證據不符，但律政司未有提供相關證據細節，所以X未能反駁。
X指出，她昨日由媒體報道得知，鄧炳強表示將因「落假口供」而拘捕她，「任何客觀旁觀者都會認為，這些行徑是有意貶損我的行為」。X強調，她在7個月前鼓起勇氣就被警員強姦報案，並容許警方從其胚胎取出DNA樣本，一直期盼警方會公正及保密地調查，「然而，這沒有發生」。