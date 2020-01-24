報稱警署內遭輪姦成孕被指作假口供事主：鄧炳強言論有意貶損　警無公正調查 (14:57)

代表女子X的韋智達律師行今午在facebook發表聲明。X在聲明指出，她去年10月就被警員強姦及性侵犯一事作刑事投訴，「我從未想將此投訴公諸於世，我亦未有將這投訴政治化」。

X表示，她不斷透過律師要求警方提供調查的進展和細節，「這是我在《罪行受害者約章》下受保障的權利」，然而警方從未告知調查細節。直至今年4月6日，律政司通知其代表律師，稱警方不會繼續調查，並稱投訴內容與證據不符，但律政司未有提供相關證據細節，所以X未能反駁。

X指出，她昨日由媒體報道得知，鄧炳強表示將因「落假口供」而拘捕她，「任何客觀旁觀者都會認為，這些行徑是有意貶損我的行為」。X強調，她在7個月前鼓起勇氣就被警員強姦報案，並容許警方從其胚胎取出DNA樣本，一直期盼警方會公正及保密地調查，「然而，這沒有發生」。

聲明未有提及警方所說的潛逃及通緝一事。

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