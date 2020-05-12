荃葵青遊行中大男生涉襲警　警員庭上多次看片後認倒地時說「你撠我」 (21:55)

去年8月「荃葵青遊行」演變成警民衝突，其中一名中大男生疑被一名警長拉入警方防線時，涉推跌一名警員。男生早前否認一項襲警罪名，案件今（12日）續審。辯方盤問受傷警員時，引述警員與被告在影片中的對話，顯示兩人在案發前有僵持情況，警員再三要求被告後退，被告回應「你有槍我都好驚」。之後在警員倒地一刻，警員說「你撠我、你撠我」。
21歲被告祝嘉樂被控於2019年8月25日，在荃灣街市街和眾安街交界襲擊警員陳勁翔。
辯方盤問受傷警員陳勁翔，並在庭上核對播放案發影片。根據對話內容，當時被告在前方與陳勁翔僵持，陳指示被告「向後退，我已經好客氣」，被告回應「我都好客氣，你有槍我都好驚」。陳勁翔再次要求被告退後，惟被告沒有聽從。
隨後陳勁翔對被告稱「你隻手又掂到我，又掂到我頭盔，向後退，向後退」，被告回應「你好叻呀，你好叻呀，你哋係咪又蝦女仔呀」。陳勁翔倒地前，有警員欲拉走被告，有人說「咩事，做咩事呀」，陳勁翔隨即倒地。
其後影片在陳勁翔倒地前後數秒，有男子聲音說「你撠我、你撠我」。陳勁翔接受盤問時，起初稱不記得或不清楚這句是否由他說，但經多次重播影片後，確認該句話由他所說。
陳勁翔聲稱在事發後一直不知道其同僚以什麼罪名拘捕被告，惟他今在庭上表示，事發後回到警署時，從為被告落口供的警員得知被告涉襲警罪被捕。陳解釋這是因為對問題理解不夠，辯方質疑稱「警員唔係你理解錯，係你前言不對後語」。案件明（13日）續。