涉拍武術片為由非禮4女子　33歲保安被捕　無武術教練資格 (22:17)

被捕男子黑布蒙頭，晚上被押返馬鞍山警署調查，警方檢獲一些衣物、電話、腳架及電腦等證物。該名男子涉嫌自3月起，在facebook作出招募，訛稱提供拍攝機會，並相約女子到僻靜地方拍攝武術短片作「試鏡」之用。男子涉嫌4月21日在沙田公園，以及5月2至9日在沙田源禾路體育館外，非禮4名17至52歲女子，事主報稱學生、模特兒及特約演員。

沙田警區刑事調查隊第5隊主管鍾美琪稱，被捕男子每次「試鏡」歷時一小時，其間多次轉換動作，並以下體及雙手觸碰受害人敏感部位，受害人感到羞辱，因受驚不敢即時報案。她說，男子訛稱試鏡成功後，下次拍攝會有數百元報酬，但案中無受害人收到報酬。警方呼籲其他事主挺身舉報，可致電36612755。

關注事件的女藝人鄧穎芝稱，已接獲6名女事主求助，其中4人今日（12日）在她和油尖旺區議會副主席余德寶陪同下，到沙田警署報案。鄧穎芝說，她練習泰拳和MMA（綜合格鬥）多年，從沒見過教練會與學生貼身練習，對事件感到震驚。

余德寶稱，已聯絡為性暴力受害人提供支援的「風雨蘭」，為6名事主提供情緒輔導，同時正尋求法律意見。

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