3人涉上環衝突控暴動　警否認保護中聯辦　稱拘捕驅散視乎人手「食咗飯未」 (21:52)

陳思達在庭上憶述，他案發當日下午5時半率領約200名警員佈防，與東面示威者距離約150米，當時未見有暴力行為。

辯方質疑，警方當日目的是「保護中聯辦」；陳思達否認，稱「無收到指示特別保護某建築物」。他續說，警方至傍晚7時左右展開驅散，向東推進防線，惟遭示威者投擲雜物，警方遂施放催淚煙還擊。陳思達指出，他在推進前已指示下屬「一受襲便放催淚煙」。

陳思達強調，他主要負責驅散工作，命令防線推進。他承認曾命令速龍小隊衝前拘捕，但沒有「指定某一個人特別要拉」；若看見有人「消極性抵抗」，如坐在地上不願離開，或掉磚後跑入後巷，其下屬「無理由唔拉」。

辯方問陳思達，什麼情況下決定拘捕或驅散。他回應，視乎對方人數、兇武程度、警員人手以及「食咗飯未」。他稱，過程中拘捕了多少人、如何處理被捕者、拘捕的後續工作等，他均「沒有理會，無需要知」，「我日日返十幾個鐘，再搵唔到時間寫報告」、「我喺地（現場）已經打緊，無理由再去處理」。案件明（13日）續。

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