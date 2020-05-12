梁國雄涉搶馬紹祥文件　律政司上訴：議員行為涉刑責擾攘不受特權法保障 (18:00)

刑事檢控專員梁卓然表示，條例目的在於讓立法會無懼無私地行使憲法職能，以捍衛立法機關的尊嚴，認為藐視罪的條文涉及擾攘或阻礙的情況，立法會議員亦同受上述條文規管。他又指出，若所有議員均享有特權，甚至不受限制，當其中一人阻礙議會運作，將導致其他議員的特權和權利受損。

梁卓然認為，議員部分行為受豁免權保障，包括在議事廳發表涉民事責任的言論，惟當行為涉及刑責或構成擾攘，將不受相關條文保障。

高院首席法官潘兆初指出，立法會獨立運作，亦可憑其專屬管轄權處理內部事宜。梁卓然回應說，立法會主席除可下令驅逐議員離場外，目前沒進一步的懲罰權力。

代表梁國雄的大律師吳靄儀則表示，比起捍衛立法會的尊嚴，維持其自主性更為重要。她認為，除非議員的行為與議會程序無關，以及涉及刑責，例如干犯襲擊、盜竊或性罪行等，否則外界無權作出干預，形容立法會內設委員會修訂《議事規則》，議會亦可透過解除職務，或延後發薪等措施制裁相關議員。

其他報道：沙中線紅磡站最終調查報告稱車站安全 港鐵禮頓須為嚴重失誤負責 政府應負部分責任

其他報道：鄧炳強：成立誠信審核行動小組查嚴重違紀 通緝稱警署內遭強姦女子

其他報道：涉上環衝突控暴動3人稱不會認非法集結 辯方質疑控方稱「暴徒」未審先判