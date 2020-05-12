清潔工涉阻差辦公表證成立　警長認無作警誡 (17:20)

被告何永隆，早前否認一項阻撓在正當執行職務的警員罪。

辯方質疑警長馮耀彤供稱被告擋在他面前，跟隨他「行左行右」的說法屬虛構，因為書面口供及呈堂片段均沒有該部分情形。馮耀彤否認指控，補充相關動作持續約一秒。辯方進一步指出，馮耀彤將被告推向後方後，被告已不在他前方，他理應可繼續追截少年，但馮回應稱「要優先處理前面嘅罪行」，即阻礙他的人，故放棄追截。辯方其後解釋，被告是因為有警員衝向他才張開雙手，動作屬自然反應。

對於拘捕被告時沒有根據守則作出警誡，馮耀彤稱當時情況不容許，辯方反駁稱作出警誡只需數秒，馮重申「情況唔容許就係唔容許」。辯方其後表示，當時被告已被馮耀彤制服，情況不容許之說不合理。

庭上播放一段由警方拍攝的片段，當中有女子高叫「深水埗警察叫雞唔畀錢」，有警員應聲說：「係咪你收唔到錢，過嚟我幫你。」馮耀彤承認「有份講」，解釋其目的是為協助該女子，辯方則稱他影射女子是妓女，令聚集者嘩然，才引發一連串事件。聆訊明（13日）續。

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