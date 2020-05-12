鄧炳強：成立誠信審核行動小組查嚴重違紀　通緝稱警署內遭強姦女子 (15:41)

被問到周日（10日）警方在旺角嚴重阻礙記者採訪，是按什麼法例去做，鄧炳強稱當日「有幾個場景不理想」，他要詳細了解。本報攝影記者當日在現場採訪，被警員帶到後巷，並要求停止攝錄、更伸手拔除電源，對於有關行為是否違法、會否道歉，鄧炳強表示，「有做得不理想的地方」，但沒有道歉。

鄧炳強：警隊的問題我一力承擔

現場記者繼續追問鄧炳強會否道歉，質疑他聲稱尊重記者，如今是否「講一套、做一套」、會如何負責，鄧炳強回應說「警隊的問題是我一人的問題，我一力承擔」，稱下周與傳媒工會見面。早前鄧炳強向幾個傳媒工會發信，表示希望研究有建設性的方案，被問是否指成立記者發牌制度，他說在下周約見討論前，不會有前設。

鄧炳強見記者前，區議會會議室外已擠滿記者，現場非常擁擠。有議員在鄧炳強發言前開始叫口號「解散警隊、刻不容緩」，另外亦有市民舉起紙橫額，橫額寫有「無林卓廷、無721」，橫額一度遮蓋攝影器材，被警察公共關係科警司高振邦要求放下。議員持續叫喊口號，至鄧炳強發言期間也沒有停止，現場記者收音及採訪受影響。

元朗區議會 相關報道︰

朱凱廸批是「僭建慣犯」 鄧炳強：對非法僭建敏感度不足願承受後果

鄧炳強慰問鄺俊宇 稱周日傳媒「經歷不理想」需檢討拒致歉

鄧炳強赴元朗區議會 團體到場撐警