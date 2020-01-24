涉上環衝突控暴動3人稱不會認非法集結　辯方質疑控方稱「暴徒」未審先判 (15:30)

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另外，辯方反對控方以「暴徒」形容3名被告，認為有未審先判之嫌，控方反駁稱此是控方案情。法官認為，用字如何不影響審訊，着控辯雙方按各自喜好稱呼被告。

控方今傳召高級督察蘇裕天出庭作供，他案發時是香港仔特遣隊主管，現為西區分區活動組主管，負責處理公眾集會遊行等申請。他供稱今年2月才到職，故對案發事件的認知只來自新聞及警方檔案，但他自稱熟悉西區街道，根據庭上播放新聞片段，指出案發當日示威者從中環遮打花園行出德輔道中馬路並一直向西前進。

辯方在盤問時指出，根據案發當日遮打花園集會的不反對通知書，警方沒有禁止示威者攜帶口罩、護目鏡、頭盔等，蘇裕天同意。

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