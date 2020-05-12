涉藏六角匙金屬匙扣　3人准保釋候訊 (15:15)

去年11月13日兩名年輕人涉在青衣堵路，在警方截查時被捕，其中一人被搜出六角匙，兩人各被控一項管有物品適合作非法用途罪及一項在公眾地方造成阻礙罪；另25歲活動助理涉於去年11月16日，在荃灣被搜得一支長形金屬鎖匙扣，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。兩案今（12日）在西九龍裁判法院提訊，分別押後至7月及6月再訊，其中一被告需要索取醫療報告。各被告均獲准保釋。
首案被告依次為報稱店務助理的陳東成（18歲）及學生李霜兒（25歲）。控罪指稱，首被告於2019年11月13日在青衣担杆山交匯處管有6條六角匙；另兩人涉在同日同地，與10名黑衣示威者以雪糕筒、磚頭、竹枝及其他物品堵塞担杆山路，對該處車輛造成阻礙。辯方申請押後至7月7日，待索取首被告醫療報告、控方文件及法律意見，獲裁判官批准。兩人分別獲准以1000元及500元現金保釋，須每星期報到一次及不得離港。
次案被告為報稱長者中心活動助理的司徒豐（25歲），控罪指稱他於2019年11月16日，在荃灣沙嘴道遊樂場的公眾地方，管有一個長形金屬鎖匙扣。案件押後至6月30日，待辯方索取文件及法律意見，被告獲准以1000元現金保釋，須每星期到警署報到一次及不得離港。
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