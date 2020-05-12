涉藏六角匙金屬匙扣　3人准保釋候訊 (15:15)

首案被告依次為報稱店務助理的陳東成（18歲）及學生李霜兒（25歲）。控罪指稱，首被告於2019年11月13日在青衣担杆山交匯處管有6條六角匙；另兩人涉在同日同地，與10名黑衣示威者以雪糕筒、磚頭、竹枝及其他物品堵塞担杆山路，對該處車輛造成阻礙。辯方申請押後至7月7日，待索取首被告醫療報告、控方文件及法律意見，獲裁判官批准。兩人分別獲准以1000元及500元現金保釋，須每星期報到一次及不得離港。

次案被告為報稱長者中心活動助理的司徒豐（25歲），控罪指稱他於2019年11月16日，在荃灣沙嘴道遊樂場的公眾地方，管有一個長形金屬鎖匙扣。案件押後至6月30日，待辯方索取文件及法律意見，被告獲准以1000元現金保釋，須每星期到警署報到一次及不得離港。

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