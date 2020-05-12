香港再出發大聯盟籲不裁員　逾4200間企業響應 (14:30)

兩名前特首、全國政協副主席董建華和梁振英牽頭成立的「香港再出發大聯盟」，發起「同心抗疫不裁員」行動。恆通集團執行董事、大聯盟副秘書長施榮懷今日（12日）在記者會上表示，行動發起短短8至10日，已有200間港資企業及4000多間中資企業響應，聯署承諾承擔社會責任「不裁員」， 與社會及員工共渡時艱。
今日記者會有50間企業代表到場，包括華潤集團、招商局集團、中國旅遊集團、中國太平保險集團、中銀香港等。華潤（集團）有限公司董事長傅育寧致辭時表示，香港經歷最為嚴峻、複雜的局面，今年失業率達9年來新高，中資企業秉持「紥根香港、服務香港」精神，承諾不因暫時困難而裁員，與香港各界和衷共濟。
被問到今次行動涉及的員工數目，施榮懷稱未有具體統計，但單是華潤、中銀的員工已逾10萬。至於參與行動的企業有否申請政府的「保就業」工資補貼計劃，他稱政府相關計劃與不裁員無衝突，又說「無生意，畀9000、1萬都解決不到問題，無辦法不裁員」。他指出，不裁員對部分參與行動的企業來說是不容易的事，例如重災區旅遊業的中旅集團；而會否減人工則根據企業情況，他說保住員工崗位，待企業復原是最好做法。
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