鄧炳強赴元朗區議會　認對非法僭建敏感度不足　願承受後果 (13:56)

區議員亦關注近日多宗警員違法事件，鄧炳強表示，過去10個月警察為維持治安竭盡全力，但當大部分警員匡正時亂，警隊中出現害群之馬，更有人販毒。他形容這些違法警員是「褻瀆神聖工作，將警隊的努力幾近付諸流水，為此感到痛心」，他稱會秉公處理，審視誠信管理策略。

有區議員關注警隊有否評估警員心理質素的恆常機制。區議員陳詩雅表示，之前有警員涉辱罵親兒、拳打腳踢，又將兒子的頑皮行為與社會事件扯上關係，她質疑該警員是否精神有問題，在街上執勤會否對市民發泄，關注警方有否精神健康鑑定。鄧炳強稱，警隊內部有心理輔導，但若強制要求警員進行心理評估，這涉及人權，要再作研究。

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