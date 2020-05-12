鍾國斌：政府逼議員支持撥款海洋公園　反對或成「千古罪人」 (13:23)

鍾國斌表示，自由黨黨團將開會討論是否支持撥款。他認為一定要再更換管理層，政府亦應有長遠計劃；在商業運營角度有很多處理方法，並非只有批准撥款或倒閉，例如政府可作擔保，令公園可與銀行商討還息不還本。

劉鳴煒指出，海洋公園近月減少近100萬名遊客，收入減少3至4億，惟大多數成本屬固定，每月成本超過1億元，因此近月的財務狀況受到重創。他指出，今次向財委會申請的54億元撥款與之前申請的106億元撥款性質不同，54億元是希望維持公園未來一年營運開支及還債。他又說，海洋公園是港人43年來的集體回憶，相信沒港人會想見到公園倒閉。

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