鍾國斌：政府逼議員支持撥款海洋公園　反對或成「千古罪人」 (13:23)

海洋公園瀕臨破產，政府周五（15日）將向立法會財委會申請54億元撥款「救亡」。立法會經濟發展事務委員會主席、自由黨黨魁鍾國斌今早（12日）於港台節目批評，公園下月瀕臨倒閉，但政府現時才向財委會申請撥款，永遠在最後一刻逼議員支持，形容若議員不批准撥款，或會成為「千古罪人」。海洋公園副主席劉鳴煒於同一節目表示，政府及公園下定決心檢視公園未來定位，他相信公園不會再沿用以往的營運模式。
鍾國斌表示，自由黨黨團將開會討論是否支持撥款。他認為一定要再更換管理層，政府亦應有長遠計劃；在商業運營角度有很多處理方法，並非只有批准撥款或倒閉，例如政府可作擔保，令公園可與銀行商討還息不還本。
劉鳴煒指出，海洋公園近月減少近100萬名遊客，收入減少3至4億，惟大多數成本屬固定，每月成本超過1億元，因此近月的財務狀況受到重創。他指出，今次向財委會申請的54億元撥款與之前申請的106億元撥款性質不同，54億元是希望維持公園未來一年營運開支及還債。他又說，海洋公園是港人43年來的集體回憶，相信沒港人會想見到公園倒閉。
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