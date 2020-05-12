鄧炳強慰問鄺俊宇　稱周日傳媒「經歷不理想」需檢討拒致歉 (12:20)

警務處長鄧炳強今日（12日）出席元朗區區議會，多名民主派議員提及去年7月21日元朗站白衣人攻擊事件，追究警方要求徹查。此外，周日（10日）母親節在旺角被前線警員推跌的元朗區區議員鄺俊宇，喝斥前線警員「恐襲式攻擊傳媒」的行為非常離譜。鄧炳強先慰問鄺俊宇，另稱周日「傳媒的經歷不理想，我認為要檢討、檢視」，他認為警員要更加專業，但沒有致歉。
同時是民主黨立法會議員的鄺俊宇今在元朗區區議會發言時，首先問鄧炳強會否先慰問他，他稱前線警員推跌他、以膝蓋壓頭，斥責「有民意授權的政府要鞠躬道歉」。鄺俊宇說，過去曾獲鄧炳強讚賞，在立法會上亦先禮後兵，期望他整頓警隊。鄺俊宇稱其傷勢不要緊，但周日前線警員在旺角「恐襲式攻擊傳媒」，不停對記者噴胡椒噴霧、捏住記者20多秒、對鏡頭讀個人資料等，批評這些行為「離晒大譜」，干預傳媒在現場監督。
他認為，鄧炳強「能言善辯，但不代表能巧言令色，你對鏡頭稱尊重記者，那你會否向傳媒致歉？」鄺俊宇又強調，若鄧炳強作為處長不表態，其下屬不會克制。
鄧炳強回應稱，「鄺俊宇你是我其中一位最尊重的議員，我先慰問你」。他稱當日旺角有人堵路、縱火、燒雜物，而「傳媒經歷不理想」，他認為要檢討、檢視，看當時發生什麼事，亦認同警員要更加專業，他稱已約見傳媒協會，下周商討如何處理，不過無向傳媒道歉。
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