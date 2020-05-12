林鄭月娥：第一期「保就業」計劃5．25起接受申請【短片】 (10:33)

林鄭月娥指出，考慮到有行業因新型冠狀病毒疫情而受重創，如旅遊業反映今年1月時生意已轉差，因此將計算工資補貼的指定月份擴展至去年12月，僱主可於去年12月至今年3月選擇其中一個月份計算工資補貼。

跨境人流有放鬆空間 須有優先次序

對於粵港澳三地政府正磋商放寬跨境檢疫措施，林鄭月娥認為跨境人流有放鬆的空間，但不能立即全部放鬆，須有優先次序，先讓與政府事務運作、抗疫或經濟等有關的人獲豁免。她亦稱，三地研究加強互認病毒檢測結果，希望市民跨境時能以手機等電子設備展示檢測結果，類似內地使用的「健康碼」。

對於「香港再出發大聯盟」協助香港重振經濟，林鄭月娥稱政府全力支持大聯盟的工作，但因是民間主導，政府不會參與。她亦希望大聯盟協助呼籲商舖業主減租。

其他報道：鄧炳強今赴元朗區議會 有團體到場撐警