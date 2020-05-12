土瓜灣糉檔遇竊　七旬店東被賊人打傷：恰我老人家 (20:10)

事發於今日凌晨3時43分，土瓜灣下鄉道28號一間糉檔店東發現數名年輕男子於店外徘徊及企圖打開門外的膠箱偷糉，他上前喝止及理論，其間對方發難揮拳施襲後逃去。店東由救護員送院救治，警方於現場一帶兜截無果，正調查事件。

涉事糉檔位於一間燒臘店門外的角落，由鐵皮車搭成。受傷76歲店東張伯表示，工場每日深夜會送來新糭，他慣常先收貨放於路邊，至早上才搬到檔位售賣。事發時剛有30箱約值4萬元的糉送抵，他如常收貨放於路邊後回家取物，回程時發現數名曾出入附近大廈的陌生男女欲偷糉，遂上前阻止，其間被一名自稱「阿德」的男子揮拳打傷眼眉對上位置。事後張伯眼皮有瘀傷，傷口需縫三針。

張伯稱自己賣糉40多年，10多年前在糉檔旁經營找換店時曾被劫走逾10萬元，稱「我有咩未見過！」但他說，首次被賊人襲擊，質疑對方「恰我老人家」。張伯稱不想3名子女擔心，故未有通知任大學教師的女兒及任牙醫的兒子，女兒事後從新聞獲悉事件後曾致電了解。

據附近商戶提供的閉路電視片段，事發時有3名男子途經上址，其中一名禿頭男以手肘打穿一個發泡膠箱，再以雙手企圖拆開膠箱，張伯現身喝止，該禿頭男一度追趕張伯，被同行者追上及拉開離去。事後有數名警員到場跟進。