港大牙醫學院暑假補課補實習　盼53學生年底前畢業 (00:00)

港大牙醫學院副院長張順彬表示，牙科生原本在2至4月會實習，但因疫情自2月起暫停；會趁疫情暫時放緩，利用原本是暑假的7和8月實習，並增加每周課時，把所需時間由三個月濃縮至兩個月。張順彬稱院方正籌備筆試，料推遲一個月至8月舉行，但臨牀考核部分仍未有時間表，期望今年底完成。

此外，牙醫學院探討為學生定期驗新型冠狀病毒。張順彬表示，計劃收集學生深喉唾液，至於相隔一周還是兩周測試一次要考慮成本，未有定案，盼在院方承擔部分費用的前提下測試。

超聲波洗牙等程序涉霧化 部分牙醫暫停使用

超聲波洗牙等程序涉霧化，不論求診者還是牙醫都有染疫風險。張順彬指出，部分牙醫暫停超聲波洗牙服務，回復以人手「乾洗」，即以儀器刮走牙齒污漬。為減感染，牙醫學院增設多項防感染措施，包括探測體溫，增加頭套及面罩等，面罩用以阻擋水柱及飛沫穿透口罩。

港大牙醫學院助理院長徐傑漢表示，院方已評估4款面罩，其中一款燒焊用、重285克，不便佩戴；另外三款醫用透明面罩較輕，院方均有使用，當中一款本地製造並與院方共同研發，與其他兩款不同，可遮蓋額頭位置。他建議牙醫用較長身面罩，阻隔面積較大。

新冠肺炎 相關報道：

海洋公園撥款申54.25億元 稱若不批款下月將倒閉

港連續22日新冠病毒本地零感染 新增一宗海外確診

梁子超：銅芯抗疫口罩用毫米銅吸銅風險小 薛永恒稱濾芯供應將招標

粵港澳正磋商特定者出入境豁免強制 何栢良：可用健康碼代替檢疫措施