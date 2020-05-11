香港郵政首日派遞12萬銅芯抗疫口罩　七成派達 (22:30)

香港郵政今日（11日）就傳媒查詢「銅芯抗疫口罩＋™」的首日派遞工作，回應表示，首日「銅芯抗疫口罩＋™」派遞工作順利；昨日收到政府約12萬份銅芯抗疫口罩郵件，有九成七今日已安排派遞，餘下小部分郵件因地址問題未能派遞，會在明日（12日）再安排派遞。今日已安排上門派遞的郵件當中，當中約七成已成功派達，另外約三成因登記地址無人收件，會安排在郵政局領取。
香港郵政稱，成功登記的主要登記人收到載有郵件編號的手機短訊後，香港郵政會在之後約兩個工作日內上門派遞郵件。
今日的派遞除日常負責派遞郵件的1650名郵差，由於口罩郵件量分佈不同，香港郵政已靈活調配人手，安排約300名郵差支援有需要添加人手的派遞局。一般而言，每名郵差平均需派遞約70至80份口罩郵件。
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