香港郵政首日派遞12萬銅芯抗疫口罩　七成派達 (22:30)

香港郵政稱，成功登記的主要登記人收到載有郵件編號的手機短訊後，香港郵政會在之後約兩個工作日內上門派遞郵件。

今日的派遞除日常負責派遞郵件的1650名郵差，由於口罩郵件量分佈不同，香港郵政已靈活調配人手，安排約300名郵差支援有需要添加人手的派遞局。一般而言，每名郵差平均需派遞約70至80份口罩郵件。

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