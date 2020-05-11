「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」今起接受申請 (19:45)

‧申請期限︰5月11日上午9時至5月17日晚上11時59分

‧每間合資格美容院及按摩院將按其員工人數獲發放一次過資助：

1至2名員工：3萬元

3至4名員工：6萬元

5名員工或以上：10萬元

‧每間合資格派對房間處所將獲得一次過4萬港元資助

申請程序︰

‧所有申請者須於申請時間內填妥及遞交網上申請表格並上載所需證明文件

‧經營連鎖商戶的申請者必須為每間營業處所提交個別申請。同一份強積金供款結算書可以在相關申請中重複提交

計劃詳情可瀏覽bmpsubsidy.gov.hk

向地產代理業界個人持牌人提供現金津貼

另外，政府在第二輪「防疫抗疫基金」下預留1.35億元，向地產代理業界的個人持牌人提供現金津貼。運輸及房屋局發言人表示，有關現金津貼毋須申請。政府會透過地產代理監管局分批向合資格持牌人發放現金津貼，料首批款項可於5月下旬發放。

發放現金津貼的詳情，可瀏覽地產代理監管局網頁（www.eaa.org.hk/zh-hk）。