警令記者蹲下鏡頭前讀名　記協稱「好羞辱」質疑違私隱條例 (17:55)

【17:55】香港新聞行政人員協會對於昨晚有記者在旺角採訪期間，在現場遭警員粗暴對待，妨礙正常採訪，表示極度遺憾。協會認為，在目前香港正努力對抗疫情下，各方更需要理性、互相尊重，香港才能繼續向前。協會嚴正要求各方尊重及保障新聞採訪自由，確保香港的核心價值不會受損。

【14:15】記協主席楊健興直斥警方要求記者停止攝錄是完全違反《警察通例》中，要求警方配合記者採訪。他表示早前已向警方反映，即使截查記者亦要有合理懷疑，而非「一百幾十咁截查」。被問到會否聯同昨晚受影響記者向警方追究或投訴，他表示目前記協掌握的資訊零碎，如記者欲循不同渠道投訴，記協會協助。

記協屬註冊工會 中學生不符參加資格

有12歲的男學生記者昨在海港城採訪期間，一度被警員帶回警署。被問到記協會否考慮開放予中學生加入，楊健興稱記協屬註冊工會，中學生不合乎參加資格，惟記協開始着手與學生媒體聯絡，商討採訪時注意事項。

楊健興重申，對學生記者最大保障是「完全做記者的事」，而非參與者；家長及老師應讓他們知道採訪現場的風險。他說，12歲男學生記者是想關心社會，「他沒有去玩遊戲機」，希望大家不要覺得他做錯事。

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