「補習天王」蕭源與兩前主考員泄試題　串謀公職人員失當罪成還押候判 (16:18)

案件押後至5月25日判刑，以待索取3名罪成被告的背景報告，其間3人須還押。

裁判官水佳麗裁決時表示，有關蕭源及兩名前主考員涉及兩項控罪，被告所為已經構成不公平，雖然本案沒有構成實際不公的證據，但被告泄漏試題的行為會令外界質疑考評局的保密能力，令大眾對文憑試失去信心。水官指，兩名主考員明顯和蕭源有串謀犯案的協議，「不難想像是為了提升蕭源作為補習天王的人氣」。

4名被告為蕭志勇（又名蕭源）、教師張國權和吳宏樑，以及蕭妻蔡盈盈（又名蔡怡）。首兩項控罪控告首3名被告，指稱蕭分別串謀張國權及吳宏樑公職人員行為失當罪；另蔡盈盈被控一項公職人員行為失當罪。案發時張國權和吳宏樑分別任教佛教沈香林紀念中學及香港華仁書院，據悉張已被停職。

控方案情指出，張國權和吳宏樑案發時任職文憑試中文科口試主考員。2016年，張在開考前以WhatsApp向蕭披露試題。在2017年，吳則向蕭傳送考評局主考員會議的評分準則，蕭隨後把資料發布到其facebook專頁。蔡怡是同年寫作考試的監考員，她在監考期間前往洗手間兩分鐘，以WhatsApp把試題傳給蕭源。