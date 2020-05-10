康文署泳池5．21重開　運動場更衣室沐浴設施周一恢復 (22:20)

此外，已開放收費場地包括運動場、體育館、壁球場、網球場、草地滾球場及屯門康樂體育中心內的更衣室及沐浴設施，周一（11日）重新開放，同時實施特別安排，包括只開放相隔之沖身間或淋浴花灑頭、量度使用者體溫，以及加強定時清潔消毒沖身設施和儲物櫃等。

5月21日重開的康樂設施：

．大部分公眾游泳池（只限部分泳池設施如主池、副池等）

．舞蹈室／活動室、健身室、運動攀登設施、英式／美式桌球枱、體操訓練場、燒烤場、貝澳營地、水上活動中心、屯門康樂體育中心戶外運動攀登牆及繩網陣

．再多12間分區圖書館的成人及兒童圖書館局部開放，包括：

香港仔公共圖書館、柴灣公共圖書館、駱克道公共圖書館、荔枝角公共圖書館、藍田公共圖書館、牛池灣公共圖書館、油麻地公共圖書館、粉嶺公共圖書館、大埔公共圖書館、調景嶺公共圖書館、青衣公共圖書館及東涌公共圖書館

實施特別開放時間：周一至六下午1時至8時，周日及公眾假期上午9時至下午5時

控制入場人數：服務時間內分段開放，每節約一小時，並派籌讓市民以先到先得方式進館

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