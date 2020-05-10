倉鼠可助研新冠病毒疫苗　愛協：倉鼠易繁殖多棄養　宜分開飼養 (21:36)

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愛協福利部經理（營運及發展）方振豪指出，飼養者通常以繁殖過多、移民、搬家及敏感為由棄養寵物鼠，繁殖過多更佔40%，除倉鼠外，天竺鼠和龍貓亦遭同樣命運。他表示，倉鼠繁殖能力非常強，一對倉鼠一年可生下超過50隻幼鼠；今年1月中曾有市民將一批初生至3周大、共19隻倉鼠交予愛協，稱家中繁殖過多，未能繼續照顧。

方振豪指出，有飼養者沒有分開飼養倉鼠，造成過度繁殖或未能照顧大批倉鼠，最終選擇棄養。他提醒，「照顧動物是一生一世的承諾」，勿輕視寵物生命。

2017至2019年倉鼠、天竺鼠及龍貓的棄養數字：

關於飼養倉鼠的注意事項，獸醫和寵物店老闆各有貼士。

愛協註冊獸醫黃澧媛：

．倉鼠平均壽命為2至3年。黃金倉鼠（亦稱「敘利亞倉鼠」）是獨居動物，應該單獨分籠飼養；中國倉鼠及俄羅斯倉鼠是群居動物，應該同性成群飼養。

．倉鼠是好奇心很強的動物，牠們很喜歡探索牠們住處的四周，在野外的話，倉鼠每晚可走5英里。為了讓倉鼠有足夠的運動，飼養者應為倉鼠提供多層的籠子或膠箱，並設有管道及跑輪，而籠子應放置於通風的室內環境。

．當倉鼠感到驚慌或疼痛時，牠們有機會咬人，飼養者須緊記尊重牠們的生活方式，不要強行擁抱或把玩牠們。

飼養鼠類動物約20年的「龍貓仔專門店」老闆楊連興：

．倉鼠是雜食動物，主要餵飼倉鼠糧，倉鼠糧中包含了乾草、瓜子及蔬果；另外亦可餵飼適量的小食，如士多啤梨、蘋果等乾的水果、一小塊芝士或高蛋白質的麵包蟲。

．由於倉鼠是囓齒動物，牙齒會不斷生長，若不磨牙，牙齒會過長，進食時會有困難，所以要在糧食中加入乾草以讓牠們磨大牙，以及放置磨牙石在籠中以讓牠們磨門牙。

．倉鼠的籠中都須放置墊材吸收尿液，以保持環境乾爽及吸收異味。若使用木糠需要每日更換一次墊材，環保紙及木粒須2至3日更換一次。

．可在浴盆中倒入浴沙，但若想倉鼠身體更乾淨，可在其身上灑上浴粉，然後幫牠梳毛。

．若天氣炎熱，可在籠中放置涼板、瓷板及瓷屋，另可開風扇幫牠們降溫。

文：鮑錦瑤