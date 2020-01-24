多區「和你sing」　警持胡椒球槍進商場　有市民被控違限聚令【多圖】 (17:40)

【17:40】下午約4時，旺角新世紀廣場，約20至30名防暴警進入商場驅散人群，有人從1樓向警員投擲水樽，警員馬上舉起盾牌，隨後衝上商場樓層，有警員持胡椒球槍。現場曾傳出槍聲，隨後傳出刺鼻氣味。

於觀塘apm商場，下午3時起約200人聚集叫口號，近50名防暴警下午4時半進入商場驅散，巡邏約20分鐘後離開，部分警員持胡椒球槍。

太古城中心，有市民在商場戲院外被警方票控違反限聚令；荃灣廣場亦有記者被警方指違反限聚令而被登記資料。

沙田新城市廣場多間商舖關門。市民黃小姐與丈夫及2歲兒子到商場逛街，商場有半百市民聚集及高叫口號，她說兒子並不害怕，因曾帶他參與遊行，平時有解釋正反兩面意見，期望他長大後能獨立思考判斷是非。

防暴警進入尖沙嘴海港城驅散，稱在場的人違反限聚令。有手抱幼童的男子被防暴警質疑為何帶同小朋友在商場出現，亦有防暴警多次大聲稱市民為「曱甴」。

警方表示，下午有示威者先後於港九新界多個商場聚集，部分人手持橫額、高叫口號及破壞社會安寧，其間警方接獲市民報案，因此進入多個商場執法。警方呼籲所有示威者停止聚集或作出破壞社會安寧的行爲，立即離開現場，強調警務人員會果斷執法。

【16:15】下午3時許，約有100人在沙田新城市廣場聚集，其間高叫「光復香港 時代革命」口號及舉起旗幟，其他市民如常逛商場及購物。下午3時20分，一批防暴警到場要求聚集的人群離開，其間有市民被截查。

在太古城中心，有警員稱接到報案，短暫進入商場15分鐘及設封鎖線，之後離開，有商店落閘。

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