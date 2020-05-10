調查：近六成半無家者疫下失業首次露宿街頭 (19:10)

社協於4至5月期間調查新冠肺炎疫情對非綜援無家者的影響，組織於露宿地點或透過主動求助訪問104名無家者。調查發現，64.6%受訪者因疫情失業而首次露宿，露宿時間中位數為1.5個月，屬「短期露宿者」。

調查指出，受訪者於疫情前的收入平均約12,760元，疫情後跌至約473元；逾五成人疫情前每月收入為1萬元以上，不需要尋求經濟援助。

調查中有逾四成受訪者本來常居內地，他們因失業未能交租、需要在港工作等原因回港。62歲港人傅先生今年4月在東莞出獄後被遞解出境，他入住檢疫中心後欠下2800元入營費，但目前身無分文，亦無住處。傅先生表示，他向社會福利署求助，亦試過找工作，但均無回音，感到非常絕望。

社協社區組織建議政府仿效加拿大，租用賓館或酒店予無家者，或增設臨時宿舍、臨時收容中心等。

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