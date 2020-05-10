富臨員工放無薪假復工無期　職工盟美孚請願2女子被捕　富臨冀員工體諒 (17:55)

酒樓其後報警，近10名軍裝警員到場，駐守大門至酒樓間的梯間位置，阻止請願的人內進，一名酒樓職員亦對請願者說：「唔歡迎你哋，唔該你哋走。」有警員向在場的人發出警告，指他們或違反限聚令，及後有兩名女子被帶走。據職工盟了解，該兩名女子分別是職工盟幹事及公民記者。請願行動下午1時許結束，兩名酒樓職員到酒樓外撕走張貼於大門玻璃的請願海報。

富臨集團發言人回應稱，因應新型冠狀病毒疫情爆發，今年2月在得到同事同意情況下安排暫時停工；隨着疫情緩和，限聚令及食肆規限放寬，已陸續安排同事復工。富臨對部分員工未有接受復工安排表示遺憾，冀同事體諒本港餐飲業營運困難，跟集團共渡疫情難關。

警方表示，警員今早接報到場，發現上址有約10人進行公眾活動，懷疑違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），多次警告在場者須遵守限聚令無效，經調查後，將向年齡介乎22至49歲的5男5女發出傳票，當中兩名分別22及25歲的女子於上址不合作叫囂，涉嫌在公眾地方行為不檢被捕，兩人現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第一隊跟進。

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