調查：逾八成SEN學童家長過去兩月萌自殺念頭 (13:28)

社協今年3月調查疫情對基層SEN家庭的影響，訪問227名SEN兒童的家長，當中SEN類別逾半為注意力不足，其次為言語障礙、讀寫障礙等。受訪者中有57.3%為低收入家庭、32.3%為綜援家庭，51.4%受訪者居於面積不足120呎的劏房內。

調查指出，83.3%受訪家長稱過去兩個月有自殺念頭，反映SEN學童家長因疫情停課，而壓力倍增。黃女士有一個患抑鬱症及過度活躍症的9歲兒子。她表示停課期間兒子沉迷電子用品，甚至拒絕服精神科藥物，「用大、細衣架打落去無用，刀都拎埋出嚟威脅，我怕有一日用刀拮落去」。她說，從來沒聽過學校投訴兒子有行為問題，但停課時兒子經常在家大叫，認為兒子在老師督促下表現得更好。

調查指出，22%受訪家長表示需要託管服務，但當中46.9%稱學校沒託管服務、44.9%表示不清楚學校安排。社協建議，學校及社福機構分時段讓SEN學童預約回校或中心做功課、參加有限度訓練及支援服務；為照顧者提供暫託服務。

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