「銅芯抗疫口罩」明日開始派遞【短片】 (12:49)

香港郵政發言人今日（10日）表示，會按政府每日的發貨量安排上門派遞，並以完成當日的發貨量為目標。

「銅芯抗疫口罩」派遞安排注意事項︰

．由今日開始，政府會按照每日的發貨資料，陸續在郵件派遞前向成功登記的主要登記人發出一個載有郵件編號的手機短訊，穿著制服的郵差將會在之後約兩個工作日內上門派遞郵件

．如上門派遞時無人收件，香港郵政會向收件人發出領件通知卡，收件人或其代理人可於通知卡發出日期後第二個工作日起，攜同通知卡及卡上列明的身分證明文件，到指定郵政局領件

．香港郵政不會要求收件人到郵政局以外的地點領件。若郵件在14個工作日內未獲領取，將會退回政府

．香港郵政不會透過來電、電郵、其他通訊軟件或社交平台通知市民有關派遞或領件安排，亦不會索取市民及其家人的個人資料，或要求市民作出任何回覆。市民須慎防假冒信息，並可參閱銅芯抗疫口罩+™派遞安排YouTube視頻以了解派遞詳情

．市民如收到任何懷疑欺詐信息，請向警方舉報，切勿隨意向他人透露其個人資料。如有任何疑問，可參閱香港郵政網頁