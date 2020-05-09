確診褔慧精舍佛堂女義工　留醫69日終出院 (21:45)

北角褔慧精舍佛堂於2月爆疫，造成三代傳播，共19人染疫，一人離世。當中一名71歲女病人2月初到過佛堂做義工準備食物，2月12日起發病，2月29日入院，翌日確診。據醫管局資料，她已於5月7日出院，是佛堂群組中最後一名康復出院的患者。

另今日（9日）再有7人出院，至今共967名確診及疑似病人康復出院，仍有74名確診病人留醫，1人危殆 、4人嚴重，其餘情況穩定。

衛生防護中心新發現及動物傳染病科學委員會早前開會檢視後，提出終止新型冠狀病毒病人隔離新共識，新增病人若發病或採集首個陽性樣本已逾10日，毋須一定要連續兩次病毒測試呈陰性才可出院，只要病毒抗體測試呈陽性也可。

對於上述71歲女病人是因驗出抗體陽性，還是兩次核酸測試陰性出院，醫管局沒說明，只回應稱已知悉並跟進新發現及動物傳染病科學委員會就出院準則的建議。局方正進行内部溝通及釐清具體安排細節，期望於下周內實施新準則。

科學委員會主席、中大呼吸系統科講座教授許樹昌上周表示，聯合醫院有確診70日的病人，測試一直時陰時陽，但其體內已有抗體，醫院會為該病人再檢驗，確認有抗體後相信病人可出院。

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