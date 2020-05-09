陳肇始：政府考慮為高危群組檢測病毒　鼓勵私營市場參與 (20:50)

食物及衛生局長陳肇始在now電視節目《大鳴大放》表示，目前徵用作檢疫中心的駿洋邨遲早要交還，會研究是否建立常設的檢疫設施，以應付突如其來的疫症；政府亦會檢視如何利用新的科技，加強追蹤確診者和密切接觸者的能力。

康復者支援方面，陳肇始表示，公立醫院專科門診會持續跟進他們的情況，另外葵青地區康健中心正與醫管局合作，為康復者提供支援，例如提供心肺功能等檢查、情緒輔助等。她說，康健中心有護士、物理治療師等專業人士協助走康復路，並能為地區提供疫情須知和教育。她期望，地區康健中心不僅提供慢性病預防，也在防疫抗疫工作中發揮功能。

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