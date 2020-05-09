內地漁民違檢疫令過關離港被截　認罪囚兩月 (18:50)

被告柯俊光（28歲）報稱無業，持雙程證到港，他今日沒律師代表下出庭。控罪指稱，他於2020年4月27日離開流浮山球南街一單位的檢疫地點，違反授權人員於4月25日向他發出的檢疫命令。

被告在庭上表示自己是漁民，求情稱其父原租住涉事單位，因疫情遷離，單位業主多番就此致電被告，被告遂來港代父處理及點算財物。被告承認一時疏忽，未有詳閱檢疫令內容而犯案，署理主任裁判官蘇文隆考慮被告認罪，判其入獄兩個月。

根據案情，被告4月25日經深圳灣口岸來港後，有衛生署職員向他解釋檢疫令詳情，當時被告在表格填上流浮山地址及簽署。兩日後約下午3時，被告擬經深圳灣口岸重返內地時被截獲。

新冠肺炎 相關報道：

消息：再有出院者復陽 涉事Reenex美容師為酒吧群組第三代個案

港今無新增新冠病毒確診 連續20日本地零感染

「銅芯抗疫口罩」研發中心公開物料供應商資料

創科局：敏感不足 不存誤導 政府：8月公開銅芯帳目 往後會招標