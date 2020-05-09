調查：劏房租金疫情下未見回落　租金連水電費佔部分住戶收入逾一半 (17:30)

社協組織幹事戚居偉表示，疫情下租金未見回落，部分住戶的租金連水電費佔家庭收入逾一半，當中3%住戶在疫情下的收入不足以支付租金及水電費。他表示，過去電費回贈全入了業主口袋，租戶未受惠，建議政府考慮在關愛基金發放能源補助，另把劏房水電費問題納入租務管制研究工作小組的工作範圍內，稱水務署應加強巡查單位有否濫收水費。

一家五口的歐女士需留家照顧3名5歲至9歲幼童，靠丈夫任三行工人養家，原本家庭月入1.8萬元，每月以7000元租住劏房，另加每立方水費12元，每度電費1.5元，每月平均水電費約500元。受疫情影響，自今年2月起，歐女士的丈夫至今未有收入，早前3個月的租金均以積蓄支付，現尚餘的積蓄只夠多付一個月租，「生活很大壓力」。歐女士一家現領有每月約4000元在職家庭津貼，但由於丈夫近幾個月開工不足，憂慮隨時無法繼續領取職津。

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