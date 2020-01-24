「銅芯抗疫口罩」一供應商副董事長為HKRITA主席 (19:59)

HKRITA表示，口罩的5種物料有特殊技術規格，上述公司為2月份時能找到可提供各項物料的唯一供應商。溢達集團副董事長楊敏賢為HKRITA主席，中心有先徵求創新科技署長潘婷婷批准向溢達集團採購。楊敏賢亦有向董事會申報利益，物料以成本價供應。

創科局常任秘書長蔡淑嫻昨（8日）於記者會上，曾堅持不能公開口罩原材料的供應商資料，稱這些供應商全部不在香港，政府已協議不公開對方身分。

溢達集團發聲明確認該公司是「銅芯抗疫口罩」的原材料供應商之一。聲明指出，鑑於溢達集團副董事長楊敏賢身兼HKRITA主席，為避免有利益衝突， 溢達集團及楊敏賢均沒有參與「銅芯抗疫口罩」項目的研發、原材料供應和生產的討論和過程。

聲明指出，HKRITA在採購原材料時與溢達集團的銷售部門直接聯絡，表示遇到極大困難。為協助HKRITA在最短時間內為香港市民提供口罩，溢達集團以成本價向HKRITA供應製作口罩貼臉部分的紗布共45萬碼，總額約380萬元。

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