譚耀宗：扭轉內會亂局有難度　李慧琼已做得好 (14:25)

譚耀宗表示，李慧琼昨日「有原則」，聽了法律顧問意見，先處理其他議程，才處理選主席程序，做法正確。他又說，保安維持秩序好辛苦，「立法會不是鬧交打交的地方」。

對於有報道稱港澳辦主任夏寶龍與特首林鄭月娥閉門會面，談及9月立法會選舉及《基本法》23條立法事宜，譚耀宗表示不清楚事件，但稱23條立法是特區政府需做的，什麼時間做留待政府安排。全國兩會臨近，譚耀宗指出，兩會以全國事務為主，暫未知兩會具體內容，而在北京開會後需否檢疫，他說有關當局應會安排。

大聯盟今早11時起於上環文化廣場派發口罩，出席者亦包括全國政協常委唐英年及全國政協委員何柱國等。過百市民到場排隊領取口罩，11時半所有口罩已派完。大聯盟另會在全港500個地點，派出共600萬個成人口罩及400萬個兒童口罩。

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