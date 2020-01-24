卡拉OK有條件重開　不可唱歌人均消費279元起 (23:47)

食衛局早前許公布，若該處所經營多於一種持牌業務，而營運者有效地停止須關閉的業務，該處所仍可經營其他持牌但無須關閉的業務；例如經營卡拉OK及餐飲業的處所，停止卡拉OK服務，並關閉該設施及器材，並在門口當眼處張貼告示，清晰指明處所內只供餐飲，可繼續經營。

卡拉OK店「Red MR」傍晚6時起重開旺角及銅鑼灣分店，僅提供餐飲服務，每人最低消費279元。其公關表示，K房內點歌系統不會啟動，客人不可點歌或播歌。本報昨晚約7時到其旺角分店，職員表示他們也是突然收到通知「有工開」，但開店後一小時仍未有客，僅零星市民來電查詢，「第一個問題也是可否唱歌」。她表示，現分店提供類似包廂服務，但坦言「估計不會有客人」。

提供按摩及水療服務的「薀莎水療」油麻地分店今日亦開放，本報昨午4時許以顧客身分向前台查詢，職員強調其乾濕蒸房及冷熱水池停開，僅得按摩服務，按腳30分鐘收費208元。職員更稱已客滿，如要按摩要等一小時。

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