卡拉OK有條件重開　不可唱歌人均消費279元起 (23:47)

限聚令人數上限今日（8日）起由4人放寬至8人，被強制關閉的酒吧、麻將館及健身中心等則有條件重開。雖然卡拉OK及浴室仍要關閉至本月21日，但食物及衛生局今午公布，容許經營多於一種持牌業務的處所，在停止須關閉的業務下經營其他業務。有卡拉OK傍晚即重開，但不可唱歌或播歌，人均最低消費是279元，旺角分店重開首一小時未有顧客光顧；另有水療店停開桑拿設施，只提供按摩服務。
食衛局早前許公布，若該處所經營多於一種持牌業務，而營運者有效地停止須關閉的業務，該處所仍可經營其他持牌但無須關閉的業務；例如經營卡拉OK及餐飲業的處所，停止卡拉OK服務，並關閉該設施及器材，並在門口當眼處張貼告示，清晰指明處所內只供餐飲，可繼續經營。
卡拉OK店「Red MR」傍晚6時起重開旺角及銅鑼灣分店，僅提供餐飲服務，每人最低消費279元。其公關表示，K房內點歌系統不會啟動，客人不可點歌或播歌。本報昨晚約7時到其旺角分店，職員表示他們也是突然收到通知「有工開」，但開店後一小時仍未有客，僅零星市民來電查詢，「第一個問題也是可否唱歌」。她表示，現分店提供類似包廂服務，但坦言「估計不會有客人」。
提供按摩及水療服務的「薀莎水療」油麻地分店今日亦開放，本報昨午4時許以顧客身分向前台查詢，職員強調其乾濕蒸房及冷熱水池停開，僅得按摩服務，按腳30分鐘收費208元。職員更稱已客滿，如要按摩要等一小時。
新冠肺炎 相關報道：
跨境學童復課問題未解決 楊潤雄：不敢答應5．27分階段復課前提方案
相關字詞﹕限聚令 重開 卡啦OK 水療 麻將館 抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 編輯推介