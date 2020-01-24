今年至今最少16警涉違法被捕　鄧炳強：害群之馬褻瀆「執法者」神聖身分 (21:00)

警方稱憤怒：重新審視內部管理策略

本報獲得警務處長鄧炳強的內部公告，公告指出過去10個月，香港警察一直忠於使命，為維持香港的治安及守護法治竭盡全力；可惜，當大部分同事都全心全意為社會匡正時亂，賣力與市民攜手抗疫之際，警隊內部竟然出現害群之馬，褻瀆「執法者」的神聖身分，知法犯法，尤其是過去兩天警隊內有成員因涉嫌販毒被捕，嚴重打擊市民對警隊的信心，令警隊過去的努力幾近付諸流水。鄧炳強說，身為處長，為害群之馬的惡行令警隊蒙羞感到憤怒，更加為其他同事的血汗可能要白流而痛心。

他呼籲警隊明白，要為警隊建立聲譽須經年累月，但要將市民對警隊的信任摧毁，可以在一瞬之間發生。鄧炳強又稱，作為執法者，期望警隊中人能夠迎難而上，時刻以身作則，克己慎行，為捍衛香港警察的榮譽而努力。

警方發出新聞稿稱，警務人員涉違法對其他盡忠職守的同僚非常不公，強調不論職級高低，警務人員均須遵守法紀，警隊重視人員紀律和操守，對違法違紀行為零容忍，絕不容許警隊有害群之馬。警方重申，若有任何人員涉違法違紀，會按既定機制嚴肅跟進和秉公處理，調查及採取適當行動，絕不偏私；被捕警務人員當中，涉嫌干犯嚴重罪行的被捕人已被或將被停職。

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