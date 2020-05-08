華員會籲公務員凍薪　公務員工會聯合會籲按機制 (21:10)

【21:10】公務員事務局回覆，根據既定公務員薪酬調整機制，行政長官會同行政會議會在全盤考慮各項相關因素後會決定年度公務員薪酬調整，當中包括職方對薪酬調整的要求。待2020年薪酬趨勢調查結果公布後，公務員事務局長會安排與職方代表會面，聽取他們對2020/21年度公務員薪酬調整的要求，並向行政長官會同行政會議反映他們的意見。

【20:15】華員會表示，本港回歸後經歷過1998年金融風暴、2003年SARS及2008年金融海嘯等衝擊，公務員曾8次凍薪或減薪，與市民共渡時艱；該會認為在去年反修例運動及今年新型冠狀病毒疫情影響下，港府應慎重考慮公務員薪酬調整，避免衝擊公務員對港府的信任。華員會認為凍薪是公務員對社會經濟下行的分擔，同時減少對中、低級公務員的衝擊，亦有助避免對本地私人消費構成進一步打擊。

公務員工會聯合會秘書長黃德雯回應華員會呼籲時，表示工會不應主動提出凍薪建議，因公務員的薪酬是根據上一年度私人市場薪酬變動作調整，因此公務員薪酬調整永遠滯後一年；而明年肯定受今年經濟下滑影響而凍薪或減薪，料同事未必接受連續兩年凍薪，因此應該由市場決定。

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