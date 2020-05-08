支援理大14人控暴動危駕等　一報稱記者被控藏索帶 (21:45)

警方去年11月中連日圍堵理工大學，大批示威者在附近支援，引發警民衝突。事隔近半年，14名年齡介乎16至32歲男女今日（8日）分12案在九龍城裁判法院提堂，分別被控以暴動、危險駕駛、藏有刀和槌等攻擊性武器和適合作非法用途的工具等，當中包括一名「台灣公視記者」。案件押後至7月及9月再訊，以待警方完成理大事件調查，考慮會否加控其他更嚴重罪行。除涉暴動案的兩被告須還押，其他人均獲准保釋外出。
報稱記者的鄧卓儒（26歲），被控一項管有適合作非法用途的工具罪，指稱他於11月18日在尖沙嘴東海中心外，管有7條膠索帶。裁判官批准被告保釋，其間被告須每日到警署報到、不得攜違禁武器及利器等。
據了解，警員拘捕被告時搜獲「雷射筆」、摺刀及鐵鉗等工具，其間被告聲稱自己是「台灣公視記者」，但未能出示記者證，只有「採訪證明書」；又指他提供虛假的住址和電話，警員一度未能聯絡他。
同被控一項暴動罪的兩名被告為建築工人施英濠（23歲）及文員文自強（20歲），各被控於11月18日在油麻地加士居道天橋近伊利沙伯醫院參與暴動。施英濠同時被控一項在公眾地方管有攻擊性武器，即兩把刀及一支槌；文自強同時被控一項管有物品意圖損壞財產，即兩罐電油。兩人繼續還押。
另外建築安全主任陳鎮洋（32歲）和售貨員梁祖光（24歲）涉打算接載示威者離開理大，各被控一項危險駕駛罪名，分別指稱兩人於11月18日、20日在紅磡繞道近李兆基樓和尖沙嘴暢通道南，危險駕駛各一輛客貨車和私家車。
餘下9人則分別被控一項管有適合作非法用途的工具、有意圖而提供虛假資料企圖誤導警務人員、襲警和在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪名，全獲准保釋外出。
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