單親父認多次強姦幼女　官質疑子女求情信稱原諒非真心 (18:15)

案情指出，被告與妻子2009年分開後，開始獨力照顧3名子女。他自2011年開始企圖強姦年僅6歲的X，以及在X年約9至11歲時5度強姦她，並兩度向她提供500元。事主年約6至7歲的弟弟曾目擊被告強姦胞姊，惟遭父親告知「唔關你事」。直至X月經來潮，被告因害怕令她懷孕而停止侵犯。X至前年9月將事件告知教會朋友，牧師知悉後決定報警。

被告另涉一項虐兒罪，指稱其長女Y前年9月與被告爭執時，遭被告掌摑、用衣架打肩膀、扯頭髮，以及腳踢胸口。被告被捕後承認曾襲擊女兒。

控方在庭上透露，被告的3名子女目前交由保良局照顧。法官張慧玲直言案件令人震驚，表示被告作為父親，理應照顧和養育孩子，形容被告持續侵犯年幼女兒的行為令人難以置信。張官指出，雖然3名子女均為父親撰寫求情信，聲稱已原諒父親，但張官質疑信中內容並非出自真心。

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