6青年涉藏索帶噴漆等提堂　全獲准保釋須宵禁 (17:30)

首宗案件被告依次為無業彭裕謙（17歲）及學生郭焯彥（19歲），被控於2019年11月11日，在旺角彌敦道687號外各管有一支雷射筆，次被告另管有一支伸縮棍。據了解，兩人當日清晨6時許在彌敦道被警方截查搜出上述物品。

次宗案件被告依次為16歲女生、學生陶晉康（20歲）、梁潤新（17歲）及15歲女生。控罪指稱，首被告於2019年11月11日，在旺角花園街31號外管有兩支螺絲批、一個剪鉗及一把萬用刀；次被告同日在旺角洗衣街公園內管有27條索帶、一把摺刀、兩支螺絲批、5把六角匙及一支噴漆，並抗拒督察A；第三及第四被告則在旺角洗衣街近奶路臣街交界分別管有6條及73條索帶。

兩案被告均暫毋須答辯，各獲准以3000元保釋，但須守宵禁令、禁足令及每星期到警署報到一次等條件。

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