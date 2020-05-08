涉大三罷襲警阻街等　5人全准保釋下月再訊 (16:15)

其中3宗案件發生於理工大學附近。報稱廚師的劉禮彥（25歲），被控在公眾地方造成阻礙、襲警及刑事損壞共3項罪，指稱他在港鐵紅磡站A出口近理工大學天橋，放置兩組膠圍欄、襲擊警員A及損壞警員A的眼鏡。第二宗案件被告曾曉慧（22歲）被控一項襲警罪，指稱她於理工大學近陳麗玲樓襲擊警署警長A。第三宗案件被告為報稱文員的李添權（22歲），他被控一項在公眾地方造成阻礙，指稱他於紅磡蕪湖街及馬頭圍道交界之馬路上放置一堆竹支阻礙車輛。3宗案件分別押後至6月5日、6月19日及6月5日再訊。

另外，學生李卓謙（18歲）被控一項管有適合作非法用途的工具罪，指稱他在龍翔道沙田坳道交界管有一包8支六角匙；學生楊承熙（17歲）被控一項抗拒警務人員罪，指稱他在牛池灣街市外抗拒警司X、總督察Y及督察Z。兩案分別押後至6月5日及6月23日再訊。

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