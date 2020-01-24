海洋公園料停業兩月失100萬訪客　重開後客量將減半【多圖】 (15:45)

海洋公園自1月26日起暫停開放，海洋公園行政總裁李繩宗今（8日）表示，估計公園2月至4月期間損失約100萬訪客，直接影響收入，因此園方現時現金流「捱不到9月」，但暫仍未能定出具體重開日期，因為要確保訪客、員工、動物的安全，亦要考慮疫情在社區爆發的風險、專家意見等，「若條件適合，兩星期內可重開」。
將於7月1日退休的李繩宗表示，將如期退休離職，公園已積極安排接任人，「我希望退休前，公園可重開」。他又預告，公園重開時，公園整體客容量減少逾一半，即容納不多於1.8萬人，短期內以本地訪客為主，並將會推出多項優惠。
就海洋公園早前申請106.4億元一次過資助，作全新定位策略發展計劃，李繩宗表示已積極與政府及持份者溝通，尋找合適方案。被問及是否會減少申請資助金額或分批申請，他稱政府知道公園營運狀况，當局將適時公布。他又透露，海洋公園將申請政府防疫抗疫基金對餐飲場所的資助及「保就業計劃」。
海洋公園自3月起，行政級人員減薪三分之一、助理行政級人員每月放8天無薪假，其餘員工按職級分別放6天或4天無薪假，李繩宗稱有關安排將維持至公園重開為止。
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