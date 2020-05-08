房委會居屋揀樓今恢復　4月至今4戶「撻訂」 (14:45)

從事教育的關太與從事工程的丈夫今買下將軍澳雍明苑的380多呎的高層單位，要價280多萬元，關太稱居屋價格始終偏低，自己收入亦穩定，而一家四口本亦居於將軍澳，喜歡該區，故認為入市明智。她表示，抽到白表第三個號碼，對選到心儀單位仍感開心。

同樣從事教育的羅小姐亦購入雍明苑300多呎單位，稱自己家中收入穩定，亦有一直留意樓市，有信心能負擔樓價。

鄧女士與兒子二人本居住雲漢邨公屋，雖抽到綠表第11個號碼但仍可揀樓，選中雍明苑300多呎單位。她說公屋原有400多呎，但因家庭人數減少被指是寬敞戶，今次雖「大搬細」但仍可接受。她說兒子任職公務員，收入穩定，會由他供樓。

也有人到場後棄選，有不願具名的夫婦表示家有5人，欲搬到400多呎的居屋，但今日只剩300多呎的單位，「知道好難抽到，入面坐低諗咗好耐，都決定放棄」，又稱與經濟環境無關。

根據房委會成交紀錄冊，有4戶在4至5月「撻訂」，過去3日都連續有人撤銷買賣協議，樓價介乎212.58萬元至283.41萬元，包括凱德苑A座1611室、錦暉苑2810室、雍明苑809室及雍明苑1016室。

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