銅芯抗疫口罩被指貨不對辦無加入專利技術　薛永恒：專利設計與口罩設計同源 (15:15)

政府表示，向全民派發的「銅芯抗疫口罩」（CuMask）獲得專利及日內瓦國際發明展金獎，但該款口罩採用的「以銅防菌」技術，被指並非獲得專利及獎項的「弱磁場防污染」技術，有立法會議員稱貨不對辦。創新及科技局長薛永恒今（8日）在立法會見傳媒時回應稱，據他們與研發口罩的香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）理解，專利的設計與現時的口罩是同源，所以這個專利仍是適合作為「銅芯抗疫口罩」的基礎。
今天在立法會財務委員會上，公民黨議員陳淑莊形容是貨不對辦，又說兩種技術「南轅北轍」。薛永恒稱，政府要構思如何在疫情下，盡快提供符合標準的口罩，若使用「弱磁場」技術，清洗20次至30次「已不能通過ASTM-F2100（口罩試驗）的標準，所以研發中心持續改良，加了銅令整體過濾標準用了60次，洗了60次之後，仍能夠符合這過濾標準」，不會因為專利而不改善口罩設計。
薛永恒本周二（5日）曾在記者會上表示，「銅芯抗疫口罩」計劃具三個特點，其一為實踐本地研發、本地應用，又說「口罩由香港紡織及成衣研發中心在2017年開發，獲創新及科技基金資助，翌年榮獲日內瓦國際發明展金獎。」
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