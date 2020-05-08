立法會內會重開　李慧琼逐10名泛民議員　尹兆堅上擔架送院【短片】 (16:58)

【16:53】工黨主席郭永健突然在公眾席上，向會議室擲下議事規則紙張，多名建制派議員要求報警。李慧琼宣布暫停會議5分鐘。

【16:42】下午約4時18分，鄺俊宇被趕離會議廳，為第10名被逐的泛民議員。大部分民主派議員於下午4時半左右離場。張超雄其後拿着標語走上主席台前，不停說「李慧琼你越權」，李慧琼請保安斟水予張超雄休息。

【16:07】會議室外，被趕的6名泛民議員包括黃碧雲、朱凱廸、陳志全、許智峯、楊岳橋、譚文豪稱，郭榮鏗叫他們返回會議室，要求保安不要阻擋。

陳志全說，保安不應聽從無權主持內會的李慧琼命令，又表示工聯會郭偉強將他拖落地上，但李慧琼無處理，「保皇黨狼狽為奸」。朱凱廸批保安偏幫李慧琼，強調保安應保持中立。

郭榮鏗向保安表示，如阻議員進入會議室，有可能違反《立法會（權力及特權）條例》。惟保安不為所動，雙方對峙。

林卓廷、胡志偉亦被逐出會議廳，連同送院的尹兆堅，目前有9名泛民議員被趕走。

【15:24】會議恢復。

【15:20】尹兆堅被抬上擔架送院，在郭榮鏗和郭家麒陪同下離開會議廳。

【15:14】李慧琼宣布暫停會議5分鐘。尹兆堅疑似受傷，坐於地上。

楊岳橋被逐後在會議室外稱，立法會主席梁君彥外聘的資深大律師余若海法律意見有部分未完全公開，指摘李慧琼以此作法律理據跟隨，有邏輯問題；被逐的譚文豪稱，主持應是郭榮鏗，李慧琼才是「奪權」。朱凱廸批評，「球員、球證、足總又係佢」，立法會保安跟隨不合法決定，並稱李慧琼今日主持會議等於取消內會主席選舉。

郭榮鏗：有啲嘢不可能夾硬嚟

【15:00】郭榮鏗在會議室外見記者，稱一早已提醒李慧琼如此開不到會，一早已預見今日會議的情況，他說不跟議事規則做是開不到會的，「有啲嘢不可能夾硬嚟」，「呢個唔係會議」，批建制派無汲取去年修訂《逃犯條例》的教訓。至於他會否繼續爭取主持會議，他對此沒有回應。

楊岳橋朱凱廸等先後被逐

【14:56】多名民主派議員在推撞間倒地。李慧琼要求朱凱廸及陳志全離開會議室，並警告多名民主派議員。李慧琼其後再驅逐尹兆堅、許智峯及楊岳橋離開會議室。立法會保安先後抬走及拖走朱凱廸、陳志全和許智峯等。

【14:46】李慧琼警告，若任何人擾亂立法會會議或阻礙會議進行等，有可能觸犯《立法會（權力及特權）條例》，要求議員返回座位，但多名議員都沒有返回座位。李慧琼稱若議員再不返回座位，她會「運用我主席的權力執法」。

【14:38】立法會內會下午2時半重開，李慧琼由保安包圍坐在主席台，呼籲議員返回座位，稱她會讓議員及法律顧問發言。民主派及建制派多名議員繼續包圍主席台，現場混亂。

【13:38】郭榮鏗走上主席台，站於一旁，未有坐下。主席台前方仍有部分建制派議員及保安站着。

李慧琼保安保護下坐上主席台

【13:26】教育事務委員會會議約1時14分結束後，泛民議員上前往主席台，被立法會保安包圍。民建聯李慧琼在立法會保安保護下已坐上主席台位置，民建聯周浩鼎站於李慧琼前方。

下午的內務委員會會議將於2時半在會議室1舉行。

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