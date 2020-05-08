樂富連儂牆多人打鬥　15人被捕7人傷 (17:38)

【17:38】警方表示，經進一步調查後，案件現列作普通襲擊、在公眾地方打架及非法集結，共15人涉案被捕，警方在現場檢獲一批證物，所有人現正被扣留調查。

【10:05】警方接報持圓盾到場，將兩批人分隔，在場拘捕最少6男4女，年齡介乎19至59歲，分別涉嫌普通襲擊及在公眾地方打架；事件中7人受傷，包括一名男途人，全部清醒送往伊利沙伯醫院治理。警方拘捕涉案男女時，引起圍觀者不滿，一度起哄並包圍警車。有被捕者的家屬問及拘捕罪名，警員拒絕回答。案件交由黃大仙警區刑事調查隊第5隊跟進。

黃大仙區議員劉珈汶表示，每晚都有街坊在連儂牆附近閒聊，但近日連儂牆未有張貼新文宣，事發時約20人帶同工具，聲稱要清理連儂牆，兩批人口角，未幾有街坊被追打，其中兩名街坊被圍毆倒地，有施襲者逃去。

警方到場向街坊調查，4名協助調查的街坊其後被指涉嫌在公眾地方打鬥被捕。另外，5名被捕街坊在事件中受傷，傷勢較嚴重一人眼部腫起、滿佈血絲及傷痕；3名輕傷者分別手指骨折、牙齒被打至脫落及瘀傷，3人涉非法集結被捕。

有指今晚再有人會到黃大仙及觀塘區清理連儂牆，劉珈汶稱會與其他區議員密切關注情况，另會翻查現場附近的閉路電視片段。