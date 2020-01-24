酒吧周五零時起可復市　東主料首日客不多　欲飲酒市民稱不等夠鐘另覓餐廳 (23:25)

有「酒吧批注」酒吧可由明日（8日）凌晨零時起重新營業。太子通菜街及花園街酒吧林立，有數間今晚（7日）約10時左右已開半閘，準備明日凌晨零時接待客人，亦有客人已查詢價格，店員回應稱零時時後才營業。
通菜街數間酒吧負責人李先生認為，香港人飲酒習慣主要由下午歡樂時光開始，預計今晚只作打掃及預備工作，明日凌晨不太可能會有客人，若有顧客零時後欲光顧就會招待。
李先生稱，其數間酒吧全部有申請酒吧批注，詎料批注成為令他們在過去30多日未能營業的催命符。他認為政府只下令關閉有批注的酒吧，但容許沒批注的營業是不公平，「呢30幾日，想飲酒嘅人嘅生意去晒嗰度」。停業期間，李先生讓員工八折出糧休假。他預計要等所有限聚令完結才有機會回復收支平衡，今年內都未能有利潤。
約晚上10時半，有零星市民到通菜街查詢酒吧營業情況及價格。賴先生與兩名朋友晚飯後希望小酌一杯，到通菜街才發現無酒吧營業。他稱不會等到凌晨零時，會到其他區尋找有賣酒的餐廳。
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