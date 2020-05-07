公屋去年度落成量較預期少2900伙 (23:40)

房委會回覆稱，每年建屋量會因應個別項目進度修改，項目最終落成日期受天氣、承建商進度、勞工供應、新建築要求等各種因素影響。根據3月底的資料，部分工程進度受各種因素影響有所延遲，有關項目會順延到下一財政年度落成。

根據房委會資料，2019/20年度的公屋/綠置居及資助房屋落成量，分別只有1.01萬及3000個單位，較當局原先預期的1.3萬及4400個少，令全年度公營房屋供應僅1.31萬伙，整體減幅約25%。2020/21年度公營房屋供應量亦只有1.3萬伙，只有8000伙公屋/綠置居及5000伙資助房屋落成；亦是公營房屋供應總量連續兩個年度低於1.5萬伙。

減少的公營房屋單位要待2023/24年才追回，該年度最新公營房屋落成量為2.76萬伙，包括2.25萬伙公屋/綠置居及5100伙資助房屋，較當局之前預計的2.4萬伙多。

房委會委員招國偉形容，未來5年的首兩個年度，公營房屋供應量連續兩年低於平均1.5萬間，情況較為嚴峻，雖然其後年份可追回，但未知會否再延誤。

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